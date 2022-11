Meteo, "alluvione lampo": allerta, dove esplode il maltempo

28 novembre 2022 a

Rischio idrogeologico alto nei prossimi giorni, soprattutto sulle isole e al Sud. Sta infatti per arrivare l’ennesimo ciclone che metterà a dura prova gran parte dell’Italia. Dalle analisi del Centro Meteo Italiano emerge che è in arrivo una fase meteorologica instabile, con perturbazioni che faranno scattare un’allerta sulle regioni meridionali: dopo un lunedì di tregua per quanto concerne le piogge, da martedì 29 novembre è atteso un nuovo ciclone.

Giungerà sul Mediterraneo dal golfo del Leone, attraverserà tutto il Sud e non risparmierà Sardegna e Sicilia. Il rischio è che nubifragi e alluvioni possano verificarsi al Sud, inclusa la Campania che è alle prese con la tragedia dell’isola di Ischia, dove all’alba di sabato si è verificata una frana a causa del maltempo che ha causato otto vittime e quattro dispersi. C’è quindi da fare molta attenzione, perché si prevedono giornate particolarmente turbolenti nelle regioni del Sud: non a caso è scattata l’allerta meteo.

Antonio Sanò, fondatore e direttore de IlMeteo.it, ha fatto il punto sulla situazione: “Il tempo è previsto in peggioramento sulle Isole Maggiori e in spostamento verso la Calabria, la Basilicata, la Campania e la Puglia. Piogge abbondanti e anche sotto forma di nubifragio o alluvione lampo potranno colpire tutte queste regioni, ma in particolar modo i settori ionici. Il rischio idrogeologico sarà da considerare alto”.