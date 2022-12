Meteo, Mario Giuliacci: minaccia dalla Russia, cosa rischia l'Italia

01 dicembre 2022 a

Il freddo è arrivato: dicembre è iniziato come inverno vuole. Merito, spiega Mario Giuliacci, dell’afflusso di aria fredda, che alimenterà una circolazione di bassa pressione con il fulcro tra Europa Centrale, Francia e regioni settentrionali dell’Italia. Quanto basta a far pensare al meteorologo che "i primi giorni del nuovo mese vedranno quindi tempo più instabile non solo al Sud, ma anche al Settentrione e sulle regioni tirreniche".

Non mancheranno dunque nevicate a quote di bassa montagna come sulle Alpi e sull’Appennino Emiliano. A poter tirare un sospiro di sollievo, almeno al momento, la pianura. Il clima, infatti, sarà più mite più ci si sposterà al sud. Stesso discorso per l'Europa: il vero gelo - secondo le previsioni - resterà però confinato oltralpe. Il freddo russo arriverà da oriente e coinvolgerà in primis Mitteleuropa e Scandinavia, poi il Regno Unito e la Francia.

L'Italia invece ne risentirà solo parzialmente. Anche se non è detto che nel corso di dicembre possa venir influenzata maggiormente. Sull'Italia e non solo aleggia lo spettro dell'"anticiclone russo-siberiano" che potrà portare il freddo nei prossimi mesi. Tutto però è ancora da vedere, come più volte sottolineato da Giuliacci previsioni a lungo termine sono alquanto variabili.