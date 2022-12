Meteo, i 5 giorni del grande gelo: allarme-Giuliacci, cosa sta per accadere

13 dicembre 2022 a

Le previsioni meteo per i prossimi giorni parlano in modo chiaro e inequivocabile: ci aspettano pioggia, neve e freddo. Parola dell'esperto Mario Giuliacci, che sul suo sito prova a tracciare un quadro dettagliato del meteo in arrivo. A portare un maltempo diffuso e insistente su tutta la penisola ci saranno ben tre diverse perturbazioni. Tutte in rapida sequenza, che attraverseranno l'Italia in direzione da Ovest verso Est. Così si avranno molte regioni con pioggia, altre con neve in pianura, altre ancora con ondate di gelo.

"Crollo di 10 gradi". Giuliacci: Italia travolta in 48 ore, dove arriva il gelo da incubo

Dunque, molte nubi, freddo e poco spazio al sole. Questo perché le perturbazioni si alterneranno a breve distanza una dall'altra, tutto in cinque giorni. In particolare, nella giornata di martedì 13 novembre, sarà coinvolto principalmente il Centro, mentre mercoledì 14 arriverà la seconda perturbazione di piogge soprattutto su Lazio, Abruzzo, Molise e Isole Maggiori. Il Nord invece sarà all'asciutto. Ma la situazione è destinata a cambiare con la terza perturbazione, quella più importante. Giovedì 15 si avranno piogge e nevicate diffuse in tutto il Centro-Nord e Sardegna, con rovesci localmente intensi in Toscana e Lazio. Le precipitazioni piovose in questi giorni saranno davvero abbondanti, in particolare al Sud. Molto meno altrove, ma in regioni come Piemonte, Lombardia ed Emilia ci sarà spazio anche per la neve fino a quote bassissime. Il freddo, infine, non a caso, sarà esteso soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.