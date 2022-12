Meteo, Giuliacci svela il giorno nero: quando l'Italia sarà gelata

10 dicembre 2022 a

a

a

Comincia il vero freddo e sull'Italia si attende l'arrivo del gelo. Secondo le previsioni de meteogiuliacci.it, nelle prossime ore sulla Penisola arriverà un affondo di aria gelida che di fatto dovrebbe arrivare già domani, 11 dicembre. E come riporta il colonnello Mario Giuliacci il cambiamento potrebbe essere radicale e repentino: "Dal punto di vista termico quindi quella di domenica 11 potrebbe trattarsi della prima vera irruzione di aria fredda della stagione, che si dimostrerà con un sensibile calo delle temperature. Un clima dunque decisamente più invernale che, accompagnato da una ventilazione sostenuta, potrà far registrare ad inizio settimana valori inferiori alla media del periodo: soprattutto lungo il versante Adriatico".

Gelo e neve in città, Mario Giuliacci: ecco dove e quando

Ma in queste ore è allerta in almeno otto regioni per il maltempo che sta colpendo l'Italia da nord a sud. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione sull'Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Italia sotto zero, Giuliacci: quando saremo travolti da neve e gelo

Valutata, inoltre, allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e su restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna. La domenica vedrà lo spostamento verso i Balcani dell’occhio del ciclone che andrà a posizionarsi nelle ore centrali della giornata tra Ungheria e Romania. Da questa posizione invierà un peggioramento anche verso Emilia Romagna, Triveneto e Lombardia con piogge e locali nevicate.