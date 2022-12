Meteo, profezia nera di Giuliacci: "Quanto dura il gelo sull'Italia"

12 dicembre 2022 a

Il colonnello Mario Giuliacci non ha dubbi: il gelo e il freddo sono alle porte. Sul sito meteogiuliacci.it, il colonnello spiega cosa ci aspetta tra qualche ora: "Un primo diffuso abbassamento delle temperature, seguito da un ulteriore calo termico nella giornata di Lunedì 12. arriverà la parte più gelida della massa d'aria d’origine artica. E in alcune zone la diminuzione delle temperature sarà davvero importante".

E ancora: "Le temperature quindi caleranno in tutta Italia, con il freddo che sarà pungente soprattutto al Nord e nelle regioni adriatiche, non escludiamo valori molto sotto lo zero in Pianura Padana e prossimi allo 0 pure sulle coste dell’Adriatico.

In alcune aree lo sbalzo di temperatura, in appena 48 ore, sarà anche di una decina di gradi". Ma di fatto le temperature rigide hanno già fatto sentire il loro peso. La tendenza infatti è scattata già da domenica sera, con l'arrivo del freddo e il crollo delle temperature. Sulle Alpi si potrebbe arrivare a toccare meno 20 gradi fino a mille metri di quota; nei giorni successivi si prevedono intense gelate al mattino anche in pianura con temperature fra -5 e -6 gradi anche a Milano e Torino. Insomma il gelo e il freddo sono arrivati ed è ufficialmente partito un inverno lunghissimo per milioni di italiani.