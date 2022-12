Strage di Fidene, morta una quarta donna: "Quadro clinico irreversibile"

13 dicembre 2022 a

Fabiana De Angelis è la quarta vittima della strage di Fidene: la donna è morta all'ospedale Sant'Andrea, dove era stata ricoverata subito dopo la sparatoria. A spararle il 57enne Claudio Campiti durante una riunione di condominio. L'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma ha precisato in una nota che gli accertamenti effettuati nelle ultime ore "hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile" ed "è stata dichiarata la morte cerebrale della paziente". Lo riporta La Repubblica.

La De Angelis, 50 anni e commercialista, era sposata, con due figli di 14 e 16 anni. Viveva a Roma insieme alla famiglia. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin da subito: la donna sarebbe stata colpita al collo con lesione a carotide e a una vertebra. Le altre vittime si chiamavano Sabina Sperandio di 71 anni, Elisabetta Silenzi di 55 e Nicoletta Golisano di 50.

Anche Giorgia Meloni nei giorni scorsi ha espresso cordoglio per le vittime, in particolare per Nicoletta Golisano, sua amica. "Era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo - ha scritto la premier su Facebook -. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune. È stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d'arma da fuoco, insieme ad altre due donne, durante una riunione di condominio a Roma. Nicoletta era felice, e bellissima, nel vestito rosso che aveva comprato per la festa del suo cinquantesimo compleanno, qualche settimana fa. Per me sarà sempre bella e felice così".