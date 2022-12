Meteo, Giuliacci: Natale "anomalo", fenomeno mai visto

19 dicembre 2022 a

Il team di esperti del colonnello Mario Giuliacci non ha dubbi: le previsioni per Natale e Santo Stefano sono sicure e presentano delle particolarità. “Saranno due giorni decisamente molto miti - si legge sul sito ufficiale del meteorologo - da nord a sud, ma mentre per il Mezzogiorno pare scontato sole deciso, per il Settentrione è possibile che l’anticiclone sia blandamente disturbato, con l’arrivo di qualche pioggia”.

Invece dalle previsioni non emerge alcun pericolo riconducibile alla neve: “Non pervenuta, se non in montagna e a quote alte. Anche al Settentrione, pur in un clima uggioso e freddo, non ci saranno assolutamente le condizioni per neve al piano”. Tornando alla più stretta attualità, in questi giorni è previsto l’arrivo dell’anticiclone di Natale, che sarà di matrice africana e comporterà quindi un deciso rialzo delle temperature, che in alcune zone dell’Itala potrebbero andare molto oltre le medie di stagione.

“Già da lunedì 19 - si legge sul sito di Giuliacci - un vasto campo anticiclonico guadagna spazio, espandendosi su buona parte del bacino del Mediterraneo. Sarà solo l’inizio di una lunga fase mite, soprattutto per il Centro e per il Sud. Più ai margini il Nord, dove saranno possibili deboli piogge tra Martedì e Mercoledì e sulla Liguria avremo il fenomeno della Maccaja (aria più mite che scorre su un mare freddo), ivi pure con qualche piovasco durante il giorno”.