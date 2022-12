Papa Francesco: "Pregate per Ratzinger, è molto malato"

28 dicembre 2022 a

"Vorrei chiedere a tutti voi preghiere per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. E' molto ammalato, chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine". Sono al tempo stesso commoventi e raggelanti le parole pronunciate da Papa Francesco nell'udienza generale di oggi nell'Aula Paolo VI. Una conferma di quello che molti sospettavano: Papa Ratzinger, 95 anni, aveva lasciato il soglio pontificio con gesto tanto inaspettato quanto clamoroso l'11 febbraio 2013 e da tempo è lontano dalla sfera pubblica.

"Il Bambino di Betlemme doni la sua luce e il suo conforto e conceda alla martoriata Ucraina, oppressa dalla brutalità della guerra, il sospirato dono della pace", ha poi aggiunto il Pontefice, che ha chiesto di "non scivolare nella caricatura mondana del Natale, ridotta a una festa consumistica e sdolcinata. Ci vuole fare festa, ma il Natale è un'altra cosa. E' gioia e festa, ma nella semplicità e nell'austerità".

Bergoglio rivolge anche un pensiero ai bambini a margine dell'udienza generale. "Oggi nella Festa dei Santi Innocenti pensiamo ai più piccoli - esorta il Santo Padre - a tutti i bambini che soffrono lo sfruttamento, la fame e la guerra. Che il Signore ci aiuti a proteggerli e sostenerli". Annuncia poi la pubblicazione della Lettera Apostolica che commemora il quarto centenario della morte di San Francesco di Sales, Vescovo e Dottore della Chiesa. Prendendo spunto dai pensieri del santo, il Pontefice parla del Natale e dello stile di Dio, "che è vicinanza, compassione e tenerezza". "Con questo suo stile, Dio ci attira a sé - prosegue il Papa -. Non ci prende con la forza, non ci impone la sua verità e la sua giustizia. Vuole attirarci con l'amore, con la tenerezza". "A volte noi siamo 'ferro', cioè siamo duri, rigidi, freddi - sottolinea Bergoglio -. Altre volte siamo 'paglia', cioè fragili, deboli, inconsistenti. Allora Dio ha trovato il mezzo per attirarci comunque siamo: con l'amore. Non un amore possessivo ed egoistico, come purtroppo è tanto spesso l'amore umano. Il suo amore è puro dono, pura grazia, è tutto e solo per noi, per il nostro bene. E così ci attira, con questo amore disarmato e disarmante".