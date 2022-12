Meteo, salta la "regola dei 10 anni": Capodanno... sconvolto

28 dicembre 2022 a

Un Capodanno anomalo quello del 2022-2023. A differenza di quanto previsto, i festeggiamenti non saranno al freddo. Lo afferma Lorenzo Tedici, secondo cui "i tempi di ritorno saranno lunghissimi per eventi estremi: in altre parole, un altro Capodanno caldissimo ed eccezionale come quello dell'anno scorso sarebbe dovuto 'tornare' tra decine di anni. E invece, come l'anno scorso, il Capodanno sarà caldo, anomalo e con un anticiclone africano mostruoso". Le previsioni del meteorologo del sito IlMeteo.it ricorda che, proprio come un anno fa, l'anticiclone africano sarà robusto ed esteso: dall'Algeria fino all'Ucraina.

Addirittura si parla di "valori primaverili", con massime di 10 gradi a Milano come a Cortina d'Ampezzo a 1200 metri di quota. In città invece, ad esempio a Roma, ci aspetteranno 18 gradi. Poi 21-23 gradi in Sicilia e Sardegna. E anche a 2000 metri le temperature faranno fatica a scendere sotto lo zero durante il brindisi di mezzanotte.

Temperature che confermano la tendenza delle ultime due settime, con nubi basse o nebbie sulle pianure e le colline del Centro-Nord. Ma l'anticiclone africano persisterà a lungo favorendo cieli grigi nei fondivalle, mentre il sole sarà protagonista in montagna, lungo il versante adriatico e al Sud. Tra il Nord Italia e la Toscana, passerà anche una veloce perturbazione atlantica entro venerdì, con piogge e isolate brevi nevicate intorno ai 1300-1500 metri sulle Alpi. Al momento, però, non si escludono nevicate in Pianura Padana per il 6 gennaio.