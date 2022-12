Meteo, Mario Giuliacci: "La sorpresa", cosa accadrà tra Natale e Capodanno

21 dicembre 2022 a

a

a

Le festività non mancano di sorprenderci. Almeno per quanto riguarda le previsioni. Mario Giuliacci, infatti, parla di una novità in arrivo tra Natale e Capodanno. Il team del meteorologo osserva l'intero scacchiere europeo. Una scelta cruciale - precisa - visto che "è il luogo dove le grandi figure atmosferiche condizionano il tempo per diversi giorni, coinvolgendo più o meno direttamente il nostro Paese". Risultato? Un'alta pressione.

"Quanto dura il gelo sull'Italia": la profezia da incubo di Giuliacci

Un pronostico inusuale, se si considera che "questo pattern ci tiene compagnia durante l'estate". Eppure, la parentesi calda che ha caratterizzato in questi giorni il Meridione potrebbe avere effetti sul dopo Santo Stefano. Dal 26 gennaio, oltre a temperature più elevate, potrebbero esserci le condizioni tipiche per un forte ristagno dell'aria nei bassi strati. A essere maggiormente colpite la Valpadana, con conseguente formazione di nebbie o nubi basse.

Meteo-Giuliacci, colpo di scena: dopo il freddo una grossa sorpresa

Più fortunato chi vive al Centro-Sud, dove la stabilità sarà la parola d'ordine di queste previsioni. Addirittura, si parla di valori termici anche sopra i 20-22 gradi. Insomma, dicembre per il Meridione sarà caldissimo e conferma un inferno che fatica a decollare. Se il Nord vive giorni di maltempo e freddo, lo stesso non si può dire del Sud. Neppure nei giorni di Natale.