Covid, la Cina piomba sul Capodanno: la regione dove si impennano i contagi

Il Covid torna a mordere. E lo fa con i nuovi arrivi dalla Cina. Nella giornata di oggi un tampone su due effettuato sui passeggeri provenienti dalla Cina in arrivo a Milano Malpensa è risultato positivo. E la stessa situazione è stata registrata anche a Roma Fiumicino. Di fatto, ancora una volta, c'è il timore che dalla Cina possa arrivare un'ondata di contagi tale da mettere a rischio la tenuta delle nostre strutture sanitarie. Va sottolineato che in questo momento non si parla di nuove varianti, ma a preoccupare è il numero di morti in Cina. Gli esperti infatti parlano di un rischio che ammonta a circa un milione di morti se i contagi continueranno a salire. Il governo ha immediatamente reso obbligatorio il tampone per chi arriva dalla Cina. Ma a destare preoccupazione, anche in vista del Capodanno, è la crescita dei contagi che si sta riscontrando in alcune regioni.

Tra queste c'è il Lazio: 3.132 nuovi positivi, più 2.250 rispetto a ieri con 1.648 contagi in più solo a Roma.Il bilancio risulta al termine dell'esecuzione di 2.559 tamponi molecolari e 15.768 antigenici, per un totale di 18.327 test: "Sono 5 i decessi e 2.237 i guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto, i ricoverati sono 665 (meno 12 rispetto a ieri), mentre stabili, 25, sono i degenti delle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17 per cento", è l'analisi dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della task force regionale". Al momento la variante principale resta Omicron, ma di fatto le notizie che arrivano dalla Cina non sono confortanti.