Papa Ratzinger, le sue ultime 3 parole prima di morire

La morte di Papa Benedetto XVI ha lasciato un grande vuoto nel mondo cristiano. Grande teologo e difensore dell'identità cattolica, il Papa emerito ha segnato un percorso importante nella storia della Chiesa. La sua morte ha messo in moto le preghiere di milioni di fedeli per un uomo che con umiltà ha rinunciato al Soglio di Pietro senza mai mettere in ombra il Pontificato di Francesco. E ora, dopo la sua morte, emergono nuovi dettagli sulle ultime ore di Joseph Ratzinger. Il Papa è rimasto lucido fino alla fine e così il segretario particolare del Pontefice emerito ha sottolineato le sue ultime parole prima del ritorno alla Casa del Padre. "Gesù, ti amo". Sarebbero state queste le ultime parole pronunciate da Joseph Ratzinger ieri mattina, prima di morire.

Lo scrive il quotidiano argentino La Nacion, citando fonti bene informate, secondo cui il segretario particolare del papa emerito Benedetto XVI, Georg Ganswein, avrebbe avvertito subito Papa Francesco, che si è recato nel monastero Mater Ecclesiae dove viveva Ratzinger dieci minuti dopo. Benedetto XVI dunque ha voluto usare le sue ultime parole come un inno a Dio. Il gesto di chi ha camminato per una vita intera col Signore al suo fianco.