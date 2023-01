Denise Pipitone, colpo di scena per la mamma: a casa arriva il documento

02 gennaio 2023 a

a

a

"Da una parte tanta amarezza, dall'altra lo Stato italiano ci fa sentire la presenza di nostra figlia... perlomeno con il codice fiscale che era in scadenza": Piera Maggio, la madre della piccola Denise scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, ha condiviso la foto della nuova tessera su Facebook. La donna non ha mai smesso di cercare sua figlia, che aveva meno di 4 anni quando se ne sono perse le tracce. Oggi ha ricevuto a casa la nuova tessera sanitaria di Denise.

Si tratta di un atto dovuto, semplice prassi della burocrazia italiana. Per Piera Maggio, però, è molto di più: la nuova tessera assume un significato particolare. "Denise c'è, fino a prova contraria", ha chiosato su Facebook. A ottobre è uscito il libro che la donna ha scritto sulla storia assurda di sua figlia: "Denise. Per te, con tutte le mie forze. Non è stato facile scrivere questo libro, che vi presento qui con molta emozione e un po’ di pudore", aveva scritto la signora Maggio sui social nei mesi scorsi.

"Star televisiva". Denise Pipitone, ora volano accuse pesantissime

"Ho dovuto vincere le mie resistenze, ma poi l’ho scritto. Per tenere viva la mia battaglia per Denise, che continuerò a combattere qualunque cosa accada, finché ci sarà una speranza - si legge nel post della mamma di Denise -. Ma anche perché in questi 18 anni, oltre all’assenza di mia figlia, ho dovuto subire accuse, dicerie, malelingue".