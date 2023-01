Funerali Ratzinger, truffa colossale: "Abbiamo prenotato i posti"

05 gennaio 2023 a

"Abbiamo prenotato i posti a sedere": un gruppo di fedeli, intenzionato ad assistere ai funerali di Benedetto XVI oggi a Roma, sarebbe stato truffato. Lo racconta Repubblica, spiegando che questa mattina agli ingressi di piazza San Pietro alcuni fedeli sostenevano di avere "una prenotazione fatta online" e che per quello avrebbero avuto diritto a seguire da vicino le esequie del Papa emerito. I gendarmi, a quel punto, sono stati costretti a spiegare loro che erano stati vittime di una truffa. Per assistere alla cerimonia, infatti, non c'era bisogno di alcuna prenotazione né di biglietti.

Nel racconto di Repubblica si legge che "la piazza era piena fin dalle prime luci dell'alba. Bandiere tedesche sventolavano nel cielo e la corsa per un posto a sedere era serrata. Il primo blocco davanti alla chiesa alle 7 era già tutto pieno. In giro c'erano diversi striscioni con la scritta 'Danke Benedikt' e un fiume di gente che si apprestava ad arrivare per superare i controlli e avere così accesso alla piazza per l'ultimo saluto al papa emerito".

Alla fine il feretro di Benedetto XVI è stato accolto da applausi e poi dal silenzio. Non sono mancate, ovviamente, le misure di sicurezza, con strade chiuse e divieti di sosta. Fino alle 14 di oggi, infatti, l'area attorno San Pietro è considerata zona rossa. Le regole da rispettare per una maggiore sicurezza erano stato annunciate martedì 3 gennaio dal prefetto Bruno Frattasi: "Saranno intensificati i servizi, ci saranno molti più uomini e donne e oltre 1.000 agenti. In più, tanti volontari della Protezione Civile e agenti della polizia locale di Roma Capitale. Ci sarà anche un secondo presidio medico avanzato. Sarà rafforzata l'interdizione dello spazio aereo, sarà un po' più ampio il raggio rispetto a piazza San Pietro".