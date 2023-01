Sgarbi davanti alla bara di Ratzinger così: occhio al dettaglio

05 gennaio 2023 a

Anche Vittorio Sgarbi ha voluto rendere omaggio a Ratzinger. Il sottosegretario alla Cultura si è messo in ginocchio per una preghiera a Benedetto XVI recentemente scomparso. Lui stesso, con una foto su Twitter, ha salutato il Papa emerito ricordando una sua citazione: "Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, ma di una Chiesa più divina. Solo allora essa sarà veramente umana (Papa Benedetto XVI)".

Non sono comunque passati inosservati i calzini rossi sfoggiati. Che siano un omaggio alle scarpe del Pontefice dello stesso colore? In ogni caso fanno discutere le parole di Padre Georg. L'arcivescovo ha raccontato di quanto profonda sia stata la ferita di Benedetto XVI dopo aver saputo della decisione di papa Francesco di mettere un freno alla celebrazione della messa in latino.

"La stretta di Francesco sulla Messa in latino gli ha spezzato il cuore", ha confessato al quotidiano cattolico tedesco Die Tagespot. "Lo ha colpito molto duramente - ha rivelato -. Penso che abbia spezzato il cuore di Papa Benedetto". Padre Georg conosceva bene il Papa emerito: "L’intenzione di papa Benedetto era stata quella di aiutare coloro che avevano semplicemente trovato una casa nella Messa antica, a trovare una pace interiore, trovare una pace liturgica".