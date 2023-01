Meteo, Mario Giuliacci e il "grande freddo": cosa svela questo grafico

17 gennaio 2023 a

Forse, è arrivato il momento del freddo vero. Dell'inverno. Certo, il tutto a scoppio molto ritardato. Questo è però quanto prevede l'ultimo bollettino meteo di Mario Giuliacci, il quale scrive: "Il freddo vero sta per tornare, anzi già è entrato al Nord e le temperature sono scese sotto le medie". Si tratterà, aggiunge il colonnello, di "un peggioramento invernale, ma ricco di fenomeni primaverili, come temporali e graupel".

Ma quanto durerà? Toccata e fuga oppure l'inverno si ritaglierà il ruolo che gli spetta. Secondo Giuliacci, nessuna delle due ipotesi: "Ovvero non è una parentesi breve, ma nemmeno riuscirà a risollevare le sorti invernali, dopo settimane di caldo anomalo", sottolinea l'esperto.

Meteo, Giuliacci confessa: "Neve ovunque sull'Italia", ecco quando

E ancora, aggiunge: "Allo stato attuale dell'arte, questa fase meteo fredda potrebbe durare parecchio: non ci sono infatti i presupposti per il ritorno di mitezza a tempo breve". Giuliacci però ricorda come l'Italia è un territorio complesso, e per questo non tutto il nostro Paese risentirà del medesimo calo termico. Ecco il motivo per cui non potremo mai fare un discorso per ogni località, ma semmai generale". In conclusione, ci aspetta una fase meteo fredda, ma non eccezionalmente fredda, che limiterà le anomalie delle temperatura. Gennaio, insomma, resterà comunque un mese caldo sopra alle medie.