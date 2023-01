Meteo, Giuliacci: "21 e 22 gennaio", cosa si abbatte sull'Italia

13 gennaio 2023 a

Gelo in arrivo in tutta Europa, Italia compresa. Stando alle ultime previsioni meteo, qualcosa sta per accadere: un gelido nucleo di aria polare sta per sganciarsi dalle regioni più settentrionali dell'Atlantico, tra Groenlandia e Islanda, per giungere sui nostri territori. Lo spiega Mario Giuliacci sul suo sito: "Il nordovest del continente sarà investito già nel corso del weekend, poi agli inizi della prossima settimana le correnti gelide irromperanno anche più a Sud".

Per quanto riguarda l'Italia, pare che il gelo arriverà tra lunedì 16 e martedì 17 gennaio soprattutto sul Nord. A fare da accompagnamento un brusco calo delle temperature e nevicate fino a bassa quota. Niente da fare invece per il Centro e il Sud, che perciò potrebbero rimanere avvolti da una massa d'aria relativamente mite per il periodo.

L'inverno, dunque, arriverà solo al Nord? Secondo le ultime proiezioni, un secondo impulso gelido, in discesa dalle regioni polari, tra mercoledì 18 e giovedì 19 dovrebbe sfondare con decisione sulla nostra Penisola, portando un brusco abbassamento delle temperature anche al Centro e al Sud. Altra novità - spiega sempre il meteorologo - è che nel weekend del 21-22 gennaio il freddo potrebbe diventare davvero intenso, con gelo polare soprattutto al Nord e nelle regioni centrali adriatiche.