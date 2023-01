Meteo, Giuliacci confessa: "Neve ovunque sull'Italia", ecco quando

16 gennaio 2023 a

Le condizioni meteo stanno cambiando: l'inverno sembra essere arrivato per davvero questa volta. Le fredde correnti polari, oltre a causare un generalizzato calo termico, scateneranno delle nevicate fino a quote molto basse. Ne ha parlato Mario Giuliacci sul suo sito: "Le correnti di origine polare già in queste ore si stanno riversando sulle regioni settentrionali, ma prima di infiltrarsi con decisione sul resto d'Italia tergiverseranno un po': oggi e domani il freddo, comunque non intenso, si fermerà quindi al Nord".

Mercoledì 18 gennaio, invece, un nuovo impulso spingerà l'aria fredda anche sul Centro. Mentre giovedì toccherà al Sud. Nel frattempo al Nord le temperature continueranno a scendere, rendendo il freddo davvero pungente. Ma dov'è che nevicherà di più in Italia? Stando alle ultime proiezioni citate da Giuliacci, le indicazioni sono chiare: "La neve non cadrà in modo diffuso, ma in alcune regioni i fiocchi potrebbero davvero scendere fino a quote di pianura".

Per quanto riguarda il maltempo, invece, dovrebbe coinvolgere quasi tutta Italia tra oggi e domani, martedì 17 gennaio. "La pioggia bagnerà quasi tutte le regioni e non mancheranno le nevicate, che imbiancheranno le montagne del Nord fino a quote collinari, mentre sull'Appennino Centrale la neve rimarrà confinata a quote piuttosto alte", scrive il meteorologo. Che poi aggiunge: "Mercoledì si abbasserà la quota delle nevicate sull'Appennino Centrale, con fiocchi anche al di sotto dei 1000 metri", mentre giovedì la neve potrebbe arrivare fino in pianura su Emilia Occidentale, bassa Lombardia e Friuli. In Veneto, Umbria e Toscana, invece, le nevicate dovrebbero spingersi fino a quote collinari.