Meteo, Giuliacci fa tremare l'Italia: "Quanto durerà il gelo"

18 gennaio 2023 a

a

a

L'inverno è entrato nel vivo. E, con ogni probabilità, peggiora sempre più. A confermarlo il team di Mario Giuliacci, per cui le previsioni dimostrano come "questa fase meteo fredda potrebbe durare parecchio: non ci sono infatti i presupposti per il ritorno di mitezza a tempo breve". Tutta colpa del Vortice Polare. I meteorologi spiegano che quest'ultimo "si è sfaldato settimana scorsa e un lobo sta raggiungendo le medie latitudini". Questo il motivo per cui arriverà in tutta Italia il freddo.

"21 e 22 gennaio". Meteo-Giuliacci, incubo per l'Italia: cosa ci colpirà

A maggior ragione se il Vortice Polare è più compatto. Più lo è, infatti, maggiori sono le probabilità di alte pressioni sull’Italia. Non si escludono dunque gelo e neve. Una previsione che mette in guardia la Coldiretti. Il monitoraggio dell'associazione parla di campagne allagate e alberi divelti per effetto del maltempo che ha provocato frane, smottamenti ed esondazioni. A preoccupare è anche l’abbassamento improvviso delle temperature.

Meteo, ci siamo: Giuliacci rivela l'arrivo del gelo sull'Italia

"Se pioggia e neve sono attese per ripristinare le scorte idriche in laghi, fiumi, terreni e montagne, i forti temporali con precipitazioni violente - sottolinea la Coldiretti - hanno provocato danni diretti sui terreni secchi che non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento con frane e smottamenti. La pioggia per essere di sollievo - conclude - deve infatti durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa".