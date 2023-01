Meteo, la profezia di Giuliacci: Italia sotto zero a febbraio

28 gennaio 2023 a

a

a

Il gelo è ormai alle porte e presto dovremo fare i conti con le temperature rigide tipiche dell'inverno. Una circostanza questa profetizzata anche dal colonnello Mario Giuliacci che su ilmeteogiuliacci.it spiega cosa accadrà nei prossimi giorni: "Già nella prima settimana del mese è attesa una nuova irruzione di gelide correnti provenienti, questa volta, da est: quindi freddo, a tratti anche intenso, già nei primi giorni del mese. Una pausa, con il temporaneo ritorno a temperature relativamente più miti, potrebbe materializzarsi intorno al 10 del mese ma, attenzione, non sembra destinata a durare molto: in base alle proiezioni dei nostri computer per metà febbraio infatti potrebbero irrompere sull'Italia gelide correnti siberiane che, in tal caso, aprirebbero le porte a un periodo davvero molto freddo. E si sa, se c'è il freddo, si aprono opportunità interessanti anche per la neve". Febbraio dunque sarà il vero mese gelido di questo inverno e le temperature subiranno una ulteriore riduzione.

Scuole chiuse, allarme-esondazioni. Meteo-paura, Giuliacci: cosa accadrà

Possibili nuove nevicate: "Nella prima parte del mese il freddo in realtà non dovrebbe risultare particolarmente intenso, e questo significa che le nevicate imbiancheranno prevalentemente le zone montuose, sebbene fino a quote basse. Dove? Soprattutto le montagne del Sud e l'entroterra delle regioni centrali adriatiche, solo briciole invece sulle Alpi. Più interessante appare la fase che dovrebbe aprirsi intorno a metà mese, con la possibile irruzione di correnti siberiane molto fredde: in tal caso ci sarebbe davvero la possibilità di nevicate fino a quote di pianura e lungo le coste, specie al Nord e regioni adriatiche, ma non si può escludere qualche clamorosa sorpresa nevosa neppure sul versante tirrenico. Con i prossimi aggiornamenti dei modelli previsionali vi descriveremo l'evolversi della situazione e l'eventuale conferma di questi scenari gelidi e nevosi", fa sapere Giuliacci.