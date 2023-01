Meteo, Giuliacci rivela: i giorni in cui l'Italia sarà "gelata"

29 gennaio 2023 a

a

a

Con l'arrivo dei giorni della merla, il freddo sul nostro Paese si intensifica. È attesa una drastica diminuzione delle temperature con nevicate anche a bassa quota. E a fare il punto sulla prossima settimana è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega cosa ci aspetta tra qualche ora: "Fino a mercoledì 1, con l'alta pressione a lambire l'Italia, piogge e nevicate si terranno alla larga dall'Italia, ma le cose cambieranno in modo brusco con l'arrivo delle correnti gelide attese giovedì 2. Nella seconda parte della settimana infatti è tornerà a cadere abbondante la neve fino a quote molto basse, molto probabilmente fin lungo le coste, sulle regioni adriatiche, dalle Marche giù fino alla Puglia, mentre piogge sparse bagneranno Calabria e Sicilia, con nevicate fino a quote collinari sulle zone interne. Anche in questa occasione la fase di maltempo sarà accompagnata da intensi e gelidi venti settentrionali, che nelle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise scateneranno vere e proprie bufere di neve. E al Nord? Le regioni settentrionali rimarranno ai margini di questa nuova fase di maltempo, con modeste nevicate confinate sulle zone alpine".



Scuole chiuse, allarme-esondazioni. Meteo-paura, Giuliacci: cosa accadrà

Ma attenzione anche agli sbalzi delle temperature: "La prima parte della nuova settimana in realtà vedrà protagonista l'alta pressione che, nell'occupare il settore più occidentale dell'Europa, si allungherà parzialmente fino all’Italia, favorendo un rialzo delle temperature in gran parte del nostro Paese, con le temperature che in alcune regioni torneranno temporaneamente a spingersi leggermente oltre la norma".