Meteo, la mappa-choc di Giuliacci: "Ecco le città sotto zero"

01 febbraio 2023 a

a

a

Mario Giuliacci non ha dubbi, dopo un periodo relativamente breve di alta pressione, sull'Italia si potrebbe scatenare una vera e propria "bordata gelida". Un abbassamento repentino delle temperature che potrebbe portare all'ingresso sul nostro paese di una fase invernale più dura e molto più pesante rispetto a queste ultime settimane.



I giorni dell'Italia "gelata": ,meteo, la nera profezia di Giuliacci

Giuliacci individua due date che potrebbero segnare il punto di svolta sul fronte meteo, quelle del 6 e del 7 febbraio: "Quando tornerà allora il vero inverno, quello fatto di gelo e neve? Ebbene, dopo aver tirato il fiato per qualche giorno, già la prossima settimana gelide correnti artiche potrebbero tornare a bussare alle porte dell'Italia. In base alle ultime proiezioni dei modelli prevsionali infatti è probabile che tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio un nucleo di aria gelida irrompa sull'Italia, facendo calare in modo brusco le temperature e avvolgendo l'Italia nella morsa del freddo intenso per tutto il resto della settimana: una situazione che, oltre al freddo, potrebbe riportare sull'Italia anche la neve fino a quote molto basse". E a testimoniare il ritorno di una fase gelida importante è anche un elenco che Giuliacci ha pubblicato sui social in cui emerge che su 115 località italiane, almeno 45 qualche giorno fa si sono svegliate con temperature sotto lo zero. Clicca qui per consultare la tabella.