Meteo, gelo artico e neve: il peggio deve arrivare, lunedì...

Dopo il grande caldo di sabato 4 febbraio, le temperature in clamorosa picchiata oggi, domenica 5 febbraio. L'Italia viene infatti colpita da una ondata di gelo artico e freddo intenso, con neve anche a quote molto basse e in pianura. Ma il peggio deve arrivare ed è previsto per domani, lunedì 6 febbraio, con i fenomeni che si concentreranno addirittura sulla Sardegna.

E ancora, nuvolosità irregolare anche sulle regioni adriatiche e in parte del Nord, in particolare nel basso Piemonte, così come previsto dall'ultimo bollettino degli esperti di 3bMeteo.

La neve lunedì è prevista anche in pianura in Piemonte, con fiocchi a quote pianeggianti anche a ridosso dell'Appennino Tosco Emiliano e lungo la dorsale appenninica fino alla Calabria. Sulle coste adriatiche fenomeni meno probabili pur se non esclusi e nevosi localmente fino in piano. Quindi un brusco peggioramento anche in Sicilia, a partire da ovest e dalla seconda metà della giornata. Temperature in ulteriore calo e al di sotto delle medie stagionali.

Il maltempo resterà diffuso per tutta la settimana: martedì colpirà anche l'estremo Sud, in particolare Sicilia ma anche Calabria, dove sono previste pioggia e neve anche a bassa quota. Da mercoledì sempre maltempo al Sud, con instabilità sulle isole. I fenomeni potrebbero poi raggiungere il basso Adriatico con instabilità nevosa a bassa quota. Da mercoledì, però, potrebbero leggermente rialzarsi le temperature.