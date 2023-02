Messina Denaro: "Mi blocca il traffico". Audio-choc, insulti a Falcone

05 febbraio 2023 a

La strage di Capaci? "Commemorazioni di 'sta minc***". A parlare è Matteo Messina Denaro in un audio registrato il 23 maggio 2022, nel trentennale dell’attentato lungo l’Autostrada Palermo-Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, oltre ad altri 23 feriti investiti dalla potenza di fuoco di una carica esplosiva che sventrò l’autostrada.

In quel giorno dello scorso anno, il trentennale della strage, il boss si ritrova bloccato nel traffico e invia il vocale in una chat di gruppo: "Questo telefono non mi prende stamattina. E io qua, bloccato con le 4 gomme a terra, cioè non bucate, sull’asfalto, che non si muovono per le commemorazioni di ’sta minc***". Il capo del mandamento di Castelvetrano, in passato pupillo di Totò Riina e all’epoca ancora latitante, è all’interno di un’auto che viaggia in autostrada in direzione Palermo all’altezza di Villagrazia di Carini, frazione del capoluogo siciliano nel territorio della Città metropolitana.

In quel momento è bloccato nel traffico e scatta una foto che riprende la colonna di auto, mandando al gruppo anche un vocale in cui insulta il più famoso magistrato antimafia della storia d’Italia lamentandosi dei ritardi causati dalle commemorazioni per la strage di Capaci. Nel vocale, diffuso dai carabinieri del Ros dopo analisi sui telefoni sequestrati, si sente Messina Denaro parlare al gruppo di una persona, di cui non sa dove si trovi, con tono colloquiale. Tono che però cambia bruscamente e diventa duro e glaciale quando parla del giudice Falcone. Il boss di Cosa Nostra è stato condannato all’ergastolo in primo grado come mandante della Strage di Capaci ed è in corso il processo di Appello a Caltanissetta.