Non è l'Arena, altro scoop su Messina Denaro? Tam-tam su Giletti

Si attendono colpi di scena a Non è l'Arena. Nella nuova puntata di domenica 5 febbraio, Salvatore Baiardo sarà ancora ospite di Massimo Giletti. L'ex gelataio amico dei Graviano, nonché la persona che ha "profetizzato" la cattura di Matteo Messina Denaro con mesi di anticipo, si confronterà con Antonio Ingroia. Quest'ultimo è l’ex magistrato del pool di Palermo simbolo del processo sulla trattativa Stato-Mafia.

Messina Denaro, ora i pm indagano su Giletti e Baiardo

Al centro del dibattito, proprio le parole di Baiardo sull’arresto del vertice di Cosa nostra. Per questo non si escludono nuove rivelazioni pronte ad aprire grandi interrogativi, tra passato e presente della lotta alla criminalità organizzata. Sono ancora tante, troppe, le domande aperte sulla rete di contatti, le influenze e le coperture della Mafia sul territorio. Già nella scorsa puntata, Baiardo ha lanciato un preoccupante avvertimento al conduttore: "Lei fa del buon giornalismo, lo dico senza essere ruffiano. Ma sta rischiando parecchio. Rischiando a 360 gradi... Non solo a livello mafia".

"Minacce pesanti, ecco perché vado avanti": la rivelazione di Giletti

Minaccia che non ha fermato Giletti. Così a parlarne ci saranno i giornalisti Peter Gomez e Sandra Amurri, l’ex ministro Francesco Storace, il cofondatore del Movimento delle Agende Rosse Angelo Garavaglia Fragetta e Ismaele La Vardera, vice presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia. Caso Cospito, la lotta contro il 41bis che sta dividendo l’Italia e mettendo alla prova il Governo. Sul tema, ne discutono il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, l’avvocato Iuri Maria Prado e l’ex brigatista coinvolto nel sequestro di Aldo Moro Raimondo Etro.