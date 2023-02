Meteo, Giuliacci: "Stratwarming, cosa sta per succedere in Italia"

08 febbraio 2023 a

Come sarà il mese di febbraio dal punto di vista del meteo? Lo spiega Mario Giuliacci, che parla a tal proposito dello Stratwarming. Di cosa si tratta? È il riscaldamento stratosferico improvviso. "La stratosfera si sta riscaldando con una certa continuità e questo comporterà delle conseguenze a livello europeo", ha spiegato il meteorologo. La conseguenza è che la seconda parte della stagione invernale potrà risultare più fredda, con facile possibilità che il freddo delle altissime latitudini arrivi fin da noi.

A far abbassare repentinamente le temperature - ha continuato Giuliacci - sono le "masse d’aria che dal Polo Nord si tuffano nel Mediterraneo e sono in grado di destabilizzare l'atmosfera. La conseguenza principale sta nel freddo e pure nella neve". A scatenare questi fenomeni meteo così intensi è proprio lo stratwarming sopra al Polo Nord, un'impennata di 50 o 60 gradi nel giro di una settimana, attorno a 80-90° di latitudine. "Tale fenomeno meteorologico, una volta nato, tende a espandersi in direzione dell'alta troposfera (10-12 km di quota) - ha proseguito l'esperto -. Ciò conduce a rilevanti ripercussioni sul Vortice Polare, il quale comincia a sfaldarsi. Il tutto avviene nell'arco di circa due o tre settimane".

I vari cocci, poi, vanno in direzione delle medie latitudini, provocando ondate di freddo. A tal proposito Giuliacci ha fatto sapere: "Ovviamente, ogni pezzo ha la sua direzione, ma può portare crude onde gelide fin sul cuore dell'Europa e anche sull'Italia. Non è un caso che le memorabili onde gelide del passato (ora sempre meno frequenti) si originarono così!". E infine: "Per ora non possiamo dare informazioni circa nuove ondate di gelo a livello italiano ed europeo. Il riscaldamento stratosferico è agli inizi e non si può prevedere con 15-25 giorni cosa combinerà".