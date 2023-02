Roma, 46enne accoltellato in stazione: fermati 3 stranieri

08 febbraio 2023 a

La situazione della stazione Termini di Roma continua ad essere problematica, nonostante i blitz delle forze dell'ordine. A distanza di poco più di un mese dall’accoltellamento di una ragazza israeliana, si è verificato un altro episodio spiacevole, addirittura più grave del precedente. Intorno alle 23.30 di domenica 5 febbraio un milanese di 46 anni è stato colpito tre volte al torace e adesso lotta tra la vita e la morte.

A lasciare di stucco è il fatto che l’aggressione sia avvenuta proprio all’uscita della stazione Termini, che in teoria è presidiata dalle forze dell’ordine. Invece tre giovani marocchini sono riusciti a mettere in atto un tentativo di rapina: hanno accoltellato l’uomo e gli hanno rubato il telefono e venti euro, salvo poi essere arrestati per tentato omicidio. Il pm potrebbe riqualificare il fatto in omicidio preterintenzionale nel caso in cui il 46enne dovesse morire. Quanto accaduto ha colpito particolarmente la popolazione e l’opinione pubblica, dato che nell’ultimo mese era stata rafforzata la sicurezza in stazione.

All’indomani dell’accoltellamento della ragazza israeliana - avvenuto mentre acquistava un biglietto per il treno - il sindaco Roberto Gualtieri era stato costretto a intervenire sulla questione. A seguire il Prefetto aveva annunciato l’intenzione di intensificare la presenza delle forze dell’ordine, soprattutto in orario serale. A quanto pare non è bastato, dato che il tentato omicidio del 46enne milanese è avvenuto proprio al di fuori del terminal in via Giolitti.