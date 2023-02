Meteo, Giuliacci: "Irruzione gelida". Ribaltone sull'Italia

11 febbraio 2023 a

a

a

Sta cominciando una fase più stabile e mite ma non durerà molto. Come avverte Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni meteo, nelle proiezioni dei modelli c'è una "novità importante", sta per arrivare un'altra "irruzione gelida che porterà ancora neve" prima della fine del mese. "Pare probabile che intorno al 20 del mese, dalle regioni più settentrionali del Nord Atlantico, tra Groenlandia e Islanda, si sganci un nucleo di aria gelida destinato poi a raggiungere l'Europa Occidentale e, successivamente, anche la nostra Penisola", scrive il meteorologo. "Quando investirà l'Italia, e con quali effetti? Anche in questo caso le proiezioni dei modelli sembrano piuttosto decise nell'indicare una data precisa".

"Stratwarming, cosa sta per succedere in Italia", l'avvertimento di Giuliacci



Prosegue Giuliacci: "Quelle in arrivo dal Nord Atlantico saranno correnti gelide di origine polare marittima, quindi caratterizzate da importanti differenze rispetto al gelo che, proveniente da est, ha investito la nostra Penisola nei giorni passati: la massa d'aria, per quanto molto fredda, sarà infatti in questo caso umida, perché in arrivo dall'Oceano, e questo significa che con maggior facilità darà vita a delle nevicate". A oggi sembra che "la massa d'aria gelida irromperà sull'Italia intorno al 24 di febbraio, per poi caratterizzare tutti gli ultimi giorni di febbraio con freddo intenso e nevicate fino a bassa quota". Nei prossimi giorni, conclude Giuliacci, "vedremo se tale scenario verrà confermato e in quale misura".