Meteo, Giuliacci: "Assalto finale sull'Italia, ecco quando"

Clima mite e poche piogge: questo il periodo che ci aspetta, anche se a fine mese potrebbe arrivare il gelo. Ne ha parlato Mario Giuliacci: "La tendenza meteo annuncia una fase mite e poco piovosa, ma anche gelide sorprese per la fine del mese, quando l'inverno potrebbe portare un ultimo poderoso assalto alla nostra Penisola". Mentre la scorsa settimana l'Italia è stata toccata da un freddo intenso, adesso invece viviamo un momento di cieli sereni e temperature quasi primaverili.

Stando alle ultime proiezioni, questa fase mite e asciutta potrebbe durare per tutta la settimana. E non è escluso che condizioni stabili, temperature miti e assenza di piogge possano caratterizzare il tempo anche per gran parte della prossima settimana. Nonostante questo, però, la tendenza a lungo termine suggerisce che a fine febbraio potrebbe tornare l'inverno. Un ultimo assalto.

"In base alle ultime proiezioni in realtà sembra che l'inverno, un primo timido tentativo, lo farà già a metà della prossima settimana, fra martedì 21 e giovedì 23, con la parziale irruzione di correnti fredde sul versante adriatico", spiega ancora il metorologo. Tra le conseguenze ci saranno un temporaneo abbassamento delle temperature, con la possibilità di pioggia, e qualche nevicata in montagna fino a bassa quota, sul versante orientale della Penisola. Ma sarà negli ultimi giorni del mese, intorno al 27-28 di febbraio, che sull'Italia potrebbero irrompere gelide correnti artiche, capaci di causare un brusco calo delle temperature, accompagnato da nevicate fino a quote molto basse.