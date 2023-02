Superenalotto, la Bacheca dei Sistemi: "Ecco come hanno vinto 371 milioni"

17 febbraio 2023 a

Un colpo pazzesco: 371 milioni di euro vinti con il 6 al Supernealotto. Sono serviti due anni di attesa per dare nuovamente il jackpot al fotunato. Anzi ai fortunati. Infatti sono decine i giocatori che hanno messo le mani sul malloppo con una schedina di soli 5 euro. E di fatto la vincita registrata ieri sera è stata realizzata grazie alla Bacheca dei Sistemi che ha permesso di redistribuire la vincita su 90 schedine. I Sistemi - spiegano sul sito della Sisal - sono giocate formate da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi di realizzare vincite multiple.

Tutti i sistemi proposti dalla Bacheca sono suddivisi in carature (quote) e per questo accessibili a tutti. Ed ecco qui come funziona questo meccanismo: "Un sistema formato da 10 numeri al costo di 100 euro, per esempio, viene suddiviso in 10 quote al costo di 10 euro ciascuna. Spetta poi a chi gioca decidere quante carature (quote) di uno o più sistemi acquistare. Per ognuno dei sistemi disponibili in bacheca sono disponibili più quote", spiega sempre la Sisal. In questo caso sono state comprate 90 quote da 5 euro l’una. A fare la parte del leone è stata la Campania: da Atripalda (in provincia di Avellino) a Napoli città. Il jackpot record - il più alto di sempre, come riporta l’Ansa - centrato ieri sera vede la Campania seconda regione per nuove di vincite dopo la Lombardia. La tabaccheria più fortunata si trova proprio in provincia di Avellino, con 6 quote da oltre 4 milioni l’una. E poi la provincia di Napoli con quote acquistate a Sant’Antimo, Piano di Sorrento, Afragola, Casoria.