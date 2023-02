Forza Italia, assalto alla sede di Firenze: "Fasci di mer***"

17 febbraio 2023 a

"Fasci di m***a": con questa frase è stata imbrattata la sede di Forza Italia a Firenze. La scritta è stata fatta con un pennarello indelebile bianco sulla vetrata dell'edificio, come si vede nella foto pubblicata su Facebook da Marco Stella, capogruppo azzurro nel consiglio regionale della Toscana. L'atto vandalico risalirebbe alle primissime ore della giornata di ieri: pare che la scritta sia stata fatta di notte, così da evitare la presenza di testimoni.

Ovviamente non si tratta di una novità: come hanno fatto sapere i vertici fiorentini del partito, la sezione era già stata presa di mira in passato. “Anche oggi ennesimo episodio contro la nostra sede a Firenze - ha commentato Stella - noi però rispondiamo con il sorriso”. Gli inquirenti sarebbero al lavoro sui filmati ripresi dalle telecamere del circuito di sorveglianza presenti nella zona, alla ricerca di eventuali indizi.

Si tratta del secondo atto vandalico avvenuto nel capoluogo toscano nell'arco di pochissimo tempo: un paio di giorni fa qualcuno ha vandalizzato la targa della via dedicata alle vittime delle foibe, cancellando la parola "martiri" con il pennarello indelebile e aggiungendo il termine "vendetta". Tutte cose che - come riporta il Giornale - sembrerebbero condurre a esponenti del mondo anarchico o dell'estrema sinistra.