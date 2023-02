Russia, attacco hacker all'Italia: "Vendetta per Meloni", sfregio al tricolore

22 febbraio 2023 a

Il premier Gorgia Meloni non ha fatto in tempo a rientrare in Italia, che un gruppo di hacker russi ha scatenato un attacco informatico contro l'Italia. Si tratta di almeno sei attacchi a siti istituzionali del nostro Paese e ad aziende italiane. A colpire è stato il gruppo NoName 057(16) rivendicando l'assalto online in risposta alla visita del premier italiano in Ucraina. I siti sotto attacco sarebbero quello dei carabinieri, della Farnesina, della Difesa ma anche quello della Banca Bper e della società A2a. La rivendicazione dell'attacco è arrivata sui canali Telegram: "L’Italia fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare, che includerà tre tipi di sistemi di difesa aerea", hanno scritti gli hacker.

Tutti i messaggi lanciati dagli hacker sono stati accompagnati dall'immagine di un orso, un esplicito riferimento alla Russia. E nell'immagine l'orso dà una zampata a una bandiera italiana: "Come ha detto il primo ministro italiano Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Kiev, si parla dei sistemi anticarro SAMP-T, Skyguard e Spike. Oggi continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'Italia russofoba”. Tutti i messaggi si chiudono con una frase in russo: “Verso la nostra vittoria”, calcando la ‘Z’, lettera diventata famosa sui tank dell'armata dello Zar sul territorio ucraino. NoName 057(16) è tra i gruppi russi più attivi nella cyberguerra che affianca il conflitto cinetico in Ucraina. Il gruppo è stato creato un anno fa, a marzo 2022, poco dopo l’ingresso dei carri armati russi in Ucraina.