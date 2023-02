Pamela Mastropietro, confermato l'ergastolo per Oseghale

22 febbraio 2023 a

È stato confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale per aver ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro. I fatti risalgono al 2018 e si sono svolti a Macerata: la corte d’Assise d’appello di Perugia lo ha ritenuto responsabile di violenza sessuale. “Siamo molto delusi dalla sentenza - ha commentato a LaPresse l’avvocato di Oseghale - non appena usciranno le motivazioni le valuteremo ma preannunciamo il ricorso in Cassazione”.

Inoltre il legale si è lamentato che, confermando la condanna all’ergastolo, è stato riconosciuto al suo assistito anche il reato di violenza sessuale. Dall’altro lato la madre di Pamela Mastropietro - la 18enne romana i cui resti sono stati ritrovati in due trolley - ha espresso soddisfazione per la decisione dei giudici: “È una sentenza giusta, spero sia ergastolo a vita senza sconti di pena”. La donna ha confessato di essersi sentita “tesa” prima della sentenza, temendo brutte sorprese.

“Ho imparato che nella vita non si sa mai - ha aggiunto - dovevo aspettarmi di tutto. Ma confidavo nei giudici, nella loro umanità e nel fatto che hanno letto le carte. Questa sentenza un po' di sollievo me lo dà ma ora vogliamo gli altri. Ci sono le prove che ci stavano altri, ci sono altri mostri fuori da prendere”. Dopo la sentenza la mamma di Pamela ha abbracciato amici e parenti e fuori dal tribunale ha urlato 'ergastolo'.