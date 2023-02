Meteo, Giuliacci: "La data della svolta", l'unica speranza per salvarsi

20 febbraio 2023 a

a

a

Dopo giorni e giorni di clima asciutto, potrebbe finalmente tornare la pioggia. Lo si legge sul sito di Mario Giuliacci: "Le previsioni meteo stanno fiutando l'ipotesi del ritorno delle piogge in grande stile". I rovesci, però, non riguarderebbero tutta l'Italia, ma solo una parte. Le regioni più coinvolte potrebbero essere quelle nord-occidentali, quelle nord-orientali e una parte di quelle centrali tirreniche. Le aree più in deficit, insomma.

"Non basterebbero 3 mesi". Meteo-choc: Italia, cataclisma in estate?

"Tutta l'Italia è più o meno in deficit idrico, a parte locali casi che hanno ricevuto piogge - comunque irregolari - in questo inverno. Ma il problema non è quello. Il quadro generale è diverso e ben più preoccupante - si legge ancora sul sito del meteorologo -. La situazione idrica nel nostro Paese sta ritornando a essere grave, in particolare nel bacino del Po. I fiumi sono troppo bassi, i laghi pure e le grandi perturbazioni latitano ancora". Le piogge che abbiamo avuto tra novembre e gennaio avrebbero colmato solo in parte l'enorme mancanza di acqua del 2022.

Meteo, temperature folli a Carnevale: Italia, cosa sta per accadere

Nei prossimi giorni, però, potrebbe esserci la svolta, con piogge su Liguria, Piemonte, Lombardia e parte del Triveneto. È ancora presto, invece, per capire se nevicherà in pianura. Anche se le probabilità sono molto basse: "È troppo mite il richiamo umido sciroccale e libecciale sulle nostre regioni. Sarebbe quota neve da media montagna, ma a ogni modo andrebbe bene lo stesso. Però comincia ad avere un segnale piuttosto forte. Se i vari run modellistici continuano a soffermarsi su queste ipotesi, allora potremmo davvero avere una piovuta degna di tale nome".