Meteo, Giuliacci: "Crollo delle temperature sull'Italia, ecco quando"

È iniziato il mese di marzo e bisogna fare molta attenzione al meteo delle prossime settimane. Infatti l'inverno a quanto pare non è agli sgoccioli e ondate di gelo si preparano a colpire l'Italia. Come sottolinea il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it, le prime due settimane di marzo saranno segnate prima da un'altrenanza di caldo e freddo, per poi lascir spazio al gelo nella seconda settimana del mese. "Le ultimissime proiezioni dei modelli previsionali confermano che nella parte finale di questa settimana, a partire da venerdì, il freddo andrà parzialmente smorzandosi, con le temperature che entro il weekend torneranno quasi dappertutto nella norma. Si aprirà così una fase che, per tutta la prima parte della prossima settimana, sarà caratterizzata temperature tipiche di inizio marzo e dall'alternanza tra giornate soleggiate e momenti piovosi, con neve su Alpi e Appennino solo a quote medio-alte. Poi, per la seconda metà della prossima settimana, è atteso un nuovo ribaltone dell'inverno", spiega Giuliacci.



"Preparatevi al ribaltone". Meteo, Giuliacci e profezia del gelo

Poi lo stesso colonnello spiega nel dettaglio le previsioni per le prossime due settimane: "Le ultimissime proiezioni dei modelli previsionali confermano che nella parte finale di questa settimana, a partire da venerdì, il freddo andrà parzialmente smorzandosi, con le temperature che entro il weekend torneranno quasi dappertutto nella norma. Si aprirà così una fase che, per tutta la prima parte della prossima settimana, sarà caratterizzata temperature tipiche di inizio marzo e dall'alternanza tra giornate soleggiate e momenti piovosi, con neve su Alpi e Appennino solo a quote medio-alte. Poi, per la seconda metà della prossima settimana, è atteso un nuovo ribaltone dell'inverno".Occhio infine al cambiamento delle temperature: "Già intorno al 9-10 di marzo sull'Italia torneranno a infiltrarsi delle correnti di aria gelida, che però, in base alle ultime proiezioni, non abbracceranno tutto il Paese ma solo alcune zone. Dove tornerà a farsi sentire il freddo? Le temperature, dovrebbero calare soprattutto al Nord e nelle regioni del versante adriatico".