Benevento, lascia per errore 3mila euro di mancia

Senza saperlo un cliente di una osteria d Benevento ha lasciato 3mila euro di mancia. Si perché, sul tavolo, una volta pagato il conte, ha messo una moneta da 2 euro molto rara, del valore, appunto di 3mila euro. A raccontare la vicenda su TikTok è il fortunatissimo Mario Leone, dipendente dell'Osteria Leone, nel capoluogo di provincia campano: "Ringrazio il signore che mi ha lasciato 3000 euro di mancia inconsapevolmente", scrive Mario, che ha pubblicato l'annuncio poi su eBay per vendere la rara moneta, cerchiando le imperfezioni che la rendono speciale e preziosa.

"Si parla di errori di conio quando una moneta ha dei difetti che si verificano durante la coniazione", spiega il Corriere Adriatico. "Le monete da due euro con errore di conio più conosciute sono due. La prima è la serie coniata in Germania nel 2008, che presenta un errore grossolano nella cartina dei confini europei. La seconda serie è stata invece prodotta in Spagna. In queste monete l’errore di conio si trova ai lati: le stelle che si riferiscono ai 12 stati fondatori dell’Unione sono sensibilmente più grandi di ogni altra moneta da 2 euro in circolazione. Ma il valore, in realtà, è molto meno di migliaia di euro: bensì circa 20 euro.