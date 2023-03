Firenze, Conte elogia il Pd: nasce la "passione" con Elly Schlein

04 marzo 2023 a

Oltre diecimila persone, secondo la Questura, stanno partecipando al corteo antifascista a Firenze nel contesto della manifestazione Difendiamo scuola e Costituzione indetta dai sindacati. Tra bandiere Pd, Cgil e arcobaleno, numerosi striscioni e un servizio d’ordine imponente avanzano in testa i sindacati, poi dietro istituzioni, partiti e un mare di giovani e lavoratori. Alla manifestazione partecipano la neosegretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente del M5s, Giuseppe Conte, i leader dell’alleanza Sinistra italiana ed Europa Verde, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, una delegazione di Italia Viva con Teresa Bellanova. Presenti anche le istituzioni locali, dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani al sindaco di Firenze, Dario Nardella.

La Schlein al suo arrivo è stata accolta dagli applausi dei partecipanti e ha salutato il presidente della Regione, Eugenio Giani. Con lei presenti i deputati Emiliano Fossi, Alessandro Zan e Beppe Provenzano. La neosegretaria del Pd ha poi avuto una conversazione con il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini.

Conte ha sottolineato che "il fatto che oggi ci ritroviamo qui con il neo segretario del Partito democratico, vuol dire che su battaglie concrete noi ci siamo, battaglie di valori e di principi che ci riguardano tutti. Battaglie che non riguardano solo le forze progressiste, perché qui stiamo difendendo i principi costituzionali". Il problema, ha continuato il leader del M5s, "non è il primato o la leadership della sinistra. A noi, come Movimento Cinque Stelle, interessa lavorare per rafforzare l’azione politica delle forze progressiste. Se con il nuovo vertice del Pd questo orizzonte si rafforzerà, ben venga per tutta l’Italia". Tuttavia, ha precisato Conte, "l’identità e la visione del M5S non dipende delle scelte di vertice che vengono fatte in casa altrui. La nostra identità, la nostra visione, è frutto di un percorso sofferto, meditato, ben costruito nel corso soprattutto degli ultimi anni e quindi di un rinnovamento che non può essere rimesso alle scelte che fanno al vertice di altre forze politiche".