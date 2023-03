Guidonia, scontro tra jet dell'Aeronautica: uno cade su un palazzo, inferno in centro

07 marzo 2023 a

Un terrificante incidente poco prima di mezzogiorno nei cieli di Guidonia. due velivoli dell'Aeronautica militare, Siai 60° Stormo, che stavano facendo evoluzioni insieme ad altri velivoli nel corso di un volo di addestramento, si sono schiantati per poi precipitare tra le case all'altezza di viale Roma e via delle Margherine. Uno dei due jet si è abbattuto su un palazzo. Due piloti sono morti sul colpo.

L'intera zona è stata transennata dai soccorritori, che ora stanno verificando se in strada sono state coinvolte altre persone o cose. Stando alle prime indagini di polizia e carabinieri, i velivoli - quattro in totale - erano decollati dall'aeroporto militare di Guidonia per un volo di addestramento nelle campagne circostanti.

Resta da chiarire perché si trovassero in volo sopra un centro abitato. Gli altri due piloti, alla guida degli altri due aerei, sono regolarmente atterrati e nelle prossime ore verranno interrogati per cercare di comprendere le ragioni della tragedia.

