Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: "Una donna..."

Tra le infinite teorie che negli anni si sono inseguite sul Garlasco, ecco che nelle ultime ore se n’è aggiunta una nuova: quella di Lino Banfi. L’attore, ospite del podcast Sette vite condotto da Hoara Borselli, ha voluto dire la sua su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni, tornando sull’omicidio di Chiara Poggi e sugli sviluppi più recenti dell’inchiesta che punta ad Andrea Sempio.

Il delitto risale all’agosto del 2007: Chiara Poggi viene uccisa nella sua abitazione di Garlasco e, dopo un lungo iter giudiziario, Alberto Stasi viene condannato in via definitiva. Negli ultimi mesi, però, è finito nel registro degli indagati proprio Sempio. E insomma, nuovi dubbi e nuove ipotesi.

Ed è in questo contesto che si inserisce il punto di vista di Banfi, che nel corso dell'intervista ha spiegato di seguire con interesse i programmi dedicati alla cronaca nera. Proprio questa attenzione costante lo ha spinto a formulare una riflessione personale sull’omicidio di Garlasco e sui possibili responsabili.