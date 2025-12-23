Mediaset, il piano di Pier Silvio Berlusconi: "Questa è la televisione"

Un bilancio positivo e uno sguardo rivolto con decisione verso il futuro: Pier Silvio Berlusconi traccia così lo stato di salute di Mediaset e di MediaForEurope in un’intervista al Tg5 in onda stasera, martedì 23 dicembre, su Canale 5. Il 2025 viene definito dal'ad del Biscione come un passaggio chiave, capace di trasformare un progetto di lungo corso in una realtà industriale di respiro internazionale: “Sì, il 2025 per noi di Mediaset, per MediaForEurope, è stato un anno straordinario. Dopo sette anni di lavoro, di determinazione e di coraggio, abbiamo realizzato questa dimensione davvero da multinazionale. Sottolineo: siamo l’unica multinazionale italiana nel mondo dei media...".

Accanto all’orgoglio per il traguardo raggiunto, Berlusconi rimarca però le difficoltà di un settore sotto pressione, tra crisi economica europea e concorrenza dei colossi digitali: “Da un lato c’è l’orgoglio di avere trasformato quello che era un sogno di mio padre. Dall’altro, però, c’è anche la consapevolezza che il lavoro da fare sarà tantissimo… Siamo a buon punto, ma il lavoro non è compiuto”.