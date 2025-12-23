Inferno sull'A1, esplode tir carico di Gpl: Italia spezzata in due

Un grave incidente nel tardo pomeriggio, poco dopo le ore 17, ha causato la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A1 Milano–Napoli. Lo schianto è avvenuto al chilometro 709, in direzione Napoli, tra gli svincoli di Caianello e Capua, determinando l’interruzione della circolazione in entrambe le direzioni.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti; uno di questi, adibito al trasporto di GPL, ha preso fuoco in seguito alla collisione. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della Sesta Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Per fronteggiare le lunghe attese, è stata avviata anche la distribuzione di acqua agli automobilisti bloccati nel traffico.

Intorno alle ore 20 la situazione risultava ancora critica: nel tratto interdetto alla circolazione il traffico era completamente fermo, con circa 3 chilometri di coda in direzione Napoli e un chilometro di rallentamenti in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di San Vittore. Agli automobilisti in viaggio da Roma verso Napoli è stato consigliato di uscire a Cassino e rientrare in autostrada a Santa Maria Capua Vetere. Chi viaggia in direzione opposta, da Napoli a Roma, viene invece indirizzato all’uscita di Santa Maria Capua Vetere, dove si segnalano 2 chilometri di coda, con rientro a Caianello.

Nel corso della serata la situazione si è ulteriormente aggravata: si registrano infatti 6 chilometri di coda all’uscita obbligatoria di Caianello in direzione Napoli e altrettanti tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Per chi proviene da Roma e deve raggiungere Napoli, viene suggerita l’uscita a Cassino, il proseguimento lungo la viabilità ordinaria e il rientro in autostrada a Capua.

Per i viaggi a lunga percorrenza, infine, è consigliato un itinerario alternativo che prevede la A24 Roma–Teramo in direzione Pescara, quindi la A25 Torano–Pescara fino alla A14 Bologna–Taranto verso Bari, per poi proseguire sulla A16 Napoli–Canosa in direzione Napoli, nei pressi di Canosa.