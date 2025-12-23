Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Garlasco, "spero lo abbia graffiato": Stasi, l'intercettazione-choc

martedì 23 dicembre 2025
Garlasco, "spero lo abbia graffiato": Stasi, l'intercettazione-choc

1' di lettura

Nell'infinito giallo di Garlasco emerge un nuovo elemento che riporta l’attenzione sulle prime settimane successive all’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo avvocato dell'epoca, Angelo Giarda, telefonata intercettata il 6 settembre 2007, a circa tre settimane dal delitto. Una conversazione che offre uno spaccato diretto delle preoccupazioni dell’indagato in relazione agli accertamenti scientifici allora in corso.

Nel corso del colloquio, il legale informa Stasi che gli investigatori avrebbero individuato del sangue sotto le unghie della vittima, dal quale sarebbe stato estratto il Dna. Una circostanza che spinge immediatamente Stasi a manifestare un timore ben preciso: “Spero non siano tracce del foruncolino”. Il riferimento è a un episodio precedente, quando Chiara Poggi avrebbe schiacciato un foruncolo sulla sua schiena, provocando una piccola fuoriuscita di sangue.

Garlasco, l'intercettazione choc di Alberto Stasi: "Il foruncolo e il sangue"

Nella nuova puntata mediatica del caso Garlasco spunta l’intercettazione di Alberto Stasi che parla del Dna con il...

Giarda cerca di rassicurarlo, spiegando che “non è un sangue che viene fuori da una battuta” e chiarendo che, essendo mescolato a pus, non si tratterebbe di sangue “pulito”. Un dettaglio che, secondo l’avvocato, renderebbe compatibile l’ipotesi del foruncolo raccontata da Stasi. Da qui la conclusione del legale, che invita il suo assistito alla calma: “Non c’è preoccupazione alcuna”.

La telefonata si chiude però con uno sfogo di Stasi. L’ex studente della Bocconi afferma: "Spero che Chiara lo abbia graffiato". Una speranza dovuta al fatto che un graffio avrebbe lasciato una traccia fondamentale per identificare il killer. Parole che, a distanza di anni, tornano a rimbombare con prepotenza.

Garlasco, Sempio "amato ma non fidanzato": clamoroso, cosa filtra

«Allora, che io pensi ad Alberto Stasi di per sé, no. Ovviamente, il fatto che si dica che lui possa essere...
tag
garlasco
alberto stasi
chiara poggi
angelo giarda

L'ultima teoria Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: "Una donna..."

Garlasco, l'intercettazione Garlasco, l'intercettazione choc di Alberto Stasi: "Il foruncolo e il sangue"

Rivelazioni Garlasco, Sempio "amato ma non fidanzato": clamoroso, cosa filtra

ti potrebbero interessare

Inferno sull'A1, esplode tir carico di Gpl: Italia spezzata in due

Inferno sull'A1, esplode tir carico di Gpl: Italia spezzata in due

Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: "Una donna..."

Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: "Una donna..."

Inno di Mameli, niente "Sì!" nelle cerimonie ufficiali: siete d'accordo?

Inno di Mameli, niente "Sì!" nelle cerimonie ufficiali: siete d'accordo?

Askatasuna, il mistero dei soldi pubblici regalati: chi c'è dietro

Askatasuna, il mistero dei soldi pubblici regalati: chi c'è dietro

Pietro Senaldi