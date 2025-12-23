Garlasco, "spero lo abbia graffiato": Stasi, l'intercettazione-choc

Nell'infinito giallo di Garlasco emerge un nuovo elemento che riporta l’attenzione sulle prime settimane successive all’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo avvocato dell'epoca, Angelo Giarda, telefonata intercettata il 6 settembre 2007, a circa tre settimane dal delitto. Una conversazione che offre uno spaccato diretto delle preoccupazioni dell’indagato in relazione agli accertamenti scientifici allora in corso.

Nel corso del colloquio, il legale informa Stasi che gli investigatori avrebbero individuato del sangue sotto le unghie della vittima, dal quale sarebbe stato estratto il Dna. Una circostanza che spinge immediatamente Stasi a manifestare un timore ben preciso: “Spero non siano tracce del foruncolino”. Il riferimento è a un episodio precedente, quando Chiara Poggi avrebbe schiacciato un foruncolo sulla sua schiena, provocando una piccola fuoriuscita di sangue.