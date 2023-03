Vaticano, uno choc: ecco chi è stato arrestato per spaccio

07 marzo 2023 a

a

a

Un cittadino di origine filippina di 60 anni, Lorenzo Julius Cesar, in Italia da 3o ed ex badante di un cardinale in Vaticano, è stato arrestato per spaccio. L'uomo vendeva una potente anfetamina all'interno di una sigaretta elettronica. Secondo quanto riporta il Messaggero, infatti, lo spacciatore apparentemente passava la "puff" al cliente al quale in realtà forniva la droga. La polizia lo ha beccato durante un'attività di controllo vicino alla fermata della metro di Ottaviano, in pieno centro.

"Non correre!". Schianto mortale a Treviso, nel video il terrore di Barbara

A insospettirli è stato prima lo scambio di soldi, 50 euro, tra l'uomo e il cliente poi la cessione della sigaretta elettronica. Quando gli agenti hanno chiesto lumi al "cliente" e hanno controllato la sigaretta elettronica hanno scoperto che al suo interno c'era una dose di shaboo. E così l'uomo è stato costretto a confessare. Ha raccontato di aver preso un appuntamento col pusher col quale aveva già avuto scambi in passato.

Nel portafoglio di Julius Cesar, che è stato arrestato in flagranza di reato, c'erano 300 euro e quando la polizia ha perquisto la sua casa, in zona Casalotti, hanno trovato anche un bilancino nascosto sotto uno straccio.

Schianto contro il platano, due ragazze morte: sospetto-choc sull'incidente

Arrivato in Italia nell'87, aveva lavorato come domestico per 27 anni per la famiglia di un porporato, in Vaticano. Al processo ha detto di essere andato via perché alla sua morte, i parenti del porporato non avevano più bisogno del suo aiuto. Ma gli agenti sospettano che un suo precedente per spaccio potrebbe essergli costato il licenziamento...