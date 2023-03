Terremoto, la Calabria trema ancora: nuova scossa di magnitudo 3.8

11 marzo 2023 a

a

a

L'Italia trema ancora. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata in Calabria nella mattina di oggi 11 marzo. Il sisma, di magnitudo 3.8, ha avuto epicentro in provincia di Cosenza. Stando a quanto registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l’epicentro è stato localizzato a circa due chilometri dal comune di San Donato di Ninea. Ma il sisma non si è sentito solo in Calabria. Sono infatti diverse le segnalazioni arrivate dalla Basilicata e dalla Puglia, più di preciso tra le province di Taranto e Lecce. Al momento comunque non si registrano segnalazioni di danni o persone.