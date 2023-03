Golar Tundra arrivata, la nave che fa tremare Putin e la Russia

20 marzo 2023 a

La Golar Tundra è entrata nel porto di Piombino. Dopo un lungo viaggio che l’ha portata da Singapore al mar Tirreno, ieri sera 19 marzo, pochi minuti prima delle 23 la nave rigassificatrice di Snam ha fatto il suo ingresso all’interno del porto toscano dove resterà per tre anni. Arrivata a largo di Piombino nel tardo pomeriggio, ha atteso che anche l’ultimo traghetto per l’Isola d’Elba lasciasse il porto per iniziare le operazioni di attracco alla banchina che le è stata assegnata e che è stata attrezzata per ospitarla fino al 2026. Da quando sarà pienamente operativa - fra la fine di aprile e gli inizi di maggio - garantirà circa 4,5 miliardi di metri cubi di gas all’anno, pari a circa un sesto della quantità di gas naturale che attualmente viene fornito dalla Russia all’Italia.

"Rispettato il cronoprogramma per consentire al nostro Paese di liberarsi del tutto, entro quest’anno, dalla dipendenza del gas russo", ha detto con soddisfazione il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio24. Quando arriverà "l’altra nave a Ravenna - ha aggiunto - azzereremo del tutto la dipendenza. Siamo già passati dal 40 per cento di import di gas dalla Russia nel 2021 al 16 per cento dello scorso anno. Con queste navi completeremo la nostra autonomia, anche grazie agli accordi fatti con l’Algeria" e quelli del "raddoppio del Tap dall’Azerbaigian" e dalla riapertura "dello storico gasdotto dalla Libia" e dal gas "che potrà arrivare dal Mediterraneo orientale".