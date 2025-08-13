Giappone, scontro tra un cargo e uno yacht: "Dispersi"

Nelle acque al largo del Giappone meridionale, nei pressi dell’isola di Hoto, prefettura di Oita, si è verificata una collisione tra uno yacht e una nave cargo porta-ghiaia da 492 tonnellate. L’incidente ha causato il recupero di una persona priva di sensi, trasportata d’urgenza in ospedale, mentre diverse altre risultano disperse. Secondo i media locali, il capitano della nave cargo ha segnalato l’incidente alla Guardia Costiera giapponese. La portavoce Nanaka Yoshida ha dichiarato: "Abbiamo trovato una persona intorno alle 10 del mattino e l’abbiamo affidata ai servizi di emergenza".

L’emittente Nhk ha specificato che la persona recuperata era in stato di incoscienza al momento del ricovero. Le operazioni di ricerca in mare proseguono per individuare altre persone che potrebbero essere state a bordo dello yacht. Tuttavia, come sottolineato da Yoshida, "non conosciamo i dettagli dell’imbarcazione né il numero esatto delle persone presenti al momento della collisione". La mancanza di informazioni precise sull’imbarcazione e sui suoi occupanti complica le operazioni di soccorso. Le autorità stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente e determinare il numero esatto di dispersi, mentre la Guardia Costiera continua a setacciare la zona per eventuali superstiti.

