Fdi inchioda i compagni su Kirk al Senato: impazziscono, scoppia il caos

"Giovedi' scorso, mentre teneva uno dei suoi colloqui aperti a tutti, Charlie Kirk che aveva 31 anni" e due bambini piccoli, "e' stato ucciso da un colpo di fucile" nello Utah, "un atto di violenza molto simile a quello con cui era stato tentato l'assassinio di Trump. Casi estremi che e' facile quanto doveroso esecrare. La cosa che trovo inconcepibile e' che molti abbiano iniziato a giustificare, a spiegare, a sminuire o preferibilmente a tacere". Lo ha detto il capogruppo al Senato di FdI, Lucio Malan, in apertura della seduta di oggi a Palazzo Madama.

"Il fuoco che aveva acceso Charlie Kirk non era certo quello della violenza, ma di ideali, passione, dell'amor di patria. Noi siamo con quel fuoco di pacificita', ideali di democrazia e tolleranza", ha sottolineato. A stretto giro ha risposto il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia: "Sono letteralmente senza parole. Il Parlamento deve spegnere gli incendi non alimentarli".