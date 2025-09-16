Fdi inchioda i compagni su Kirk al Senato: impazziscono, scoppia il caos

"Giovedi' scorso, mentre teneva uno dei suoi colloqui aperti a tutti, Charlie Kirk che aveva 31 anni" e due bambini piccoli, "e' stato ucciso da un colpo di fucile" nello Utah, "un atto di violenza molto simile a quello con cui era stato tentato l'assassinio di Trump. Casi estremi che e' facile quanto doveroso esecrare. La cosa che trovo inconcepibile e' che molti abbiano iniziato a giustificare, a spiegare, a sminuire o preferibilmente a tacere". Lo ha detto il capogruppo al Senato di FdI, Lucio Malan, in apertura della seduta di oggi a Palazzo Madama.
"Il fuoco che aveva acceso Charlie Kirk non era certo quello della violenza, ma di ideali, passione, dell'amor di patria. Noi siamo con quel fuoco di pacificita', ideali di democrazia e tolleranza", ha sottolineato. A stretto giro ha risposto il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia: "Sono letteralmente senza parole. Il Parlamento deve spegnere gli incendi non alimentarli".
Gli incendi si accendono "quando si alimentano i complotti, i sospetti. Questo modo di fare non aiuta questo Parlamento e nemmeno il Paese che viene diviso sistematicamente in maniera strumentale e ideologica da chi prova a cavalcare un odio che in questo caso non c'entra nulla con il nostro Paese", ha detto. Peppe De Cristofaro, capogruppo di Avs, nega la realtà: "Io non conosco nessun esponente politico della sinistra e del mondo progressista che non abbia denunciato da sempre la violenza politica. Noi, la mia parte, la violenza politica l'abbiamo combattuta con il sangue anche in questo Paese. Abbiamo una biografia che lo dimostra. Non e' la mia parte politica che si fa le foto con i mitra e le mette su Facebook. A tutto c'e' un limite. La strumentalizzazione ignobile a partire dal premier Meloni su quanto accade negli Usa non e' accettabile. Noi non c'entriamo nulla. Sono cose vostre".