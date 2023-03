Meteo, Giuliacci rivela la data che ribalta l'Italia: "Freddo e gelo"

26 marzo 2023 a

Il meteo cambia volto nel giro di poche ore. Ne è sicuro il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega quali sono gli scenari per questa settimana che si aprirà domani: "Nella giornata di lunedì 27 marzo il brutto tempo si sposterà a Sud: un graduale miglioramento interesserà difatti il Nord, mentre dovremo tenere alla portata di mano l'ombrello su gran parte del Centro-Sud, anche ben stretto perché sospirerà una sostenuta ventilazione, con forti venti di Maestrale. Attenzione puntata quindi sulla possibilità di forti mareggiate lungo le coste tirreniche della Calabria. Fiocchi attesi sulle zone appenniniche, inizialmente a quote piuttosto alte, poi nella seconda parte del giorno in calo fino a 700-1000 metri. Una residua instabilità interesserà anche la giornata martedì, con deboli precipitazioni in rapido assorbimento tra Basilicata e Calabria".

Ma non finisce qui. Sempre Giuliacci aggiunge: "Un flusso di correnti fredde e secche dai quadranti settentrionali pulirà i cieli della penisola, ma attenzione perchè specialmente al Nord si farà sentire al di notte ed al primo mattino un freddo insolitamente pungente, con temperature minime pericolosamente vicine a zero gradi; discorso differente per le ore centrali, perché complice il sole avvertiremo un netto incremento dei valori termici. Sulle restanti aree italiane andrà meglio con qualche nube sostanzialmente innocua su Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, le condizioni meteo andranno comunque a migliorare ulteriormente e quasi dappertutto tornerà il sole".