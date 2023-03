Meteo, Giuliacci: Pasqua e Pasquetta rovinate, ecco dove

27 marzo 2023 a

a

a

Tutto pronto per Pasqua e Pasquetta? Il meteo sarà decisivo. E a rivelare cosa accadrà è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it rivela le previsioni: "Avevamo fatto una previsione nella settimana passata sulla più probabile ipotesi di tendenza per il giorno di Pasqua, in realtà è ancora così distante che non si può fare una previsione proprio per il giorno di Pasqua, però confermiamo anche in questo appuntamento che mediamente per la settimana in oggetto il tempo sarà molto dinamico, a tratti piovoso".

E ancora: "Ci saranno inizialmente dei fenomeni nella settimana dal 3 al 10 di aprile, con piogge soprattutto al Centro al Sud, ma le precipitazioni seppur in forma debole si faranno vedere quasi ovunque".

"Irruzione polare sull'Italia": Giuliacci, qualcosa di mai visto

Poi lo stesso colonnello Giuliacci ci mette in guardia da ulteriori cambiamenti repentini del meteo: "Attenzione poi nella parte finale della settimana, quando il tempo migliorerà grazie ad una ripresa dei valori barici e quindi per Pasqua e Pasquetta con buone probabilità farà bel tempo però sempre in un contesto termico più fresco". Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa accadrà, ma il quadro descritto per il momento da Giuliacci non lascia certo ben sperare...