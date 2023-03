Papa Francesco, "Vaticano 3": il nome in codice della stanza

30 marzo 2023 a

Una notte relativamente tranquilla quella trascorsa da Papa Francesco al decimo e ultimo piano del Policlinico Gemelli, negli appartamenti a lui riservati. Quelle stanze, sia a Roma che nell'ospedale stesso, vengono chiamate - come riporta il Giornale - "Vaticano 3". Le aveva ribattezzate così Papa Wojtyla, come a indicare la terza casa del pontefice dopo il Palazzo apostolico e Castel Gandolfo.

Non è la prima volta che Bergoglio va in quelle stanze: il 4 luglio del 2021 era stato ricoverato per un intervento programmato al colon, a causa di una stenosi diverticolare. E proprio lì aveva trascorso la prima parte della sua convalescenza dopo l'operazione. Nell’appartamento ospedaliero, come si legge sul Giornale, non ci sono solo la camera da letto con televisore e bagno, ma anche un salottino e una cappella. A presidiare il piano, invece, ci sono gli agenti della Polizia di Stato italiana, la Gendarmeria vaticana e la Sicurezza dello stesso Policlinico.

Accanto a Bergoglio questa notte, oltre allo staff medico del Gemelli, ci sarebbero stati anche Andrea Arcangeli, direttore Sanità ed Igiene del Governatorato del Vaticano, e Massimiliano Strappetti, l’infermiere fedelissimo del Papa. Pare che proprio lui ieri abbia consigliato al pontefice di andare a fare dei controlli nel reparto cardiologia del Policlinico. Bergoglio, tra l'altro, soffrirebbe anche di sciatalgia. E andando indietro nella sua cartella clinica, nel 2019 si era sottoposto, in gran segreto, a un intervento di cataratta agli occhi.